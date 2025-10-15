Sjáðu færsluna sem stjarna Chelsea eyddi af Instagram – Rak umboðsmann sinn

Moisés Caicedo, miðjumaður Chelsea, er að slíta sambandi sínu við umboðsmanninn Manuel Sierra.
Heimildir sem tengjast landsliðsmanni Ekvador segja einnig að hann muni ekki vera í tengslum við stórumboðsmanninn Ali Barat hjá Epic Sports.
Sierra, frá Football Division Worldwide, og Barat léku hlutverk í £115 milljón punda flutningi Caicedo frá Brighton til Chelsea árið 2023.
Caicedo, 23 ára gamall, hefur nú falið fjölskyldu sinni að sjá um málefni hans og hafa þeir skipað íþróttalögfræðing til að hafa umsjón með málum hans framvegis. Í yfirlýsingu sem hann hefur nú eytt sagði hann að hann hafi „skipað fólk sem hann treystir“.
Hann tók ekki þátt í vináttuleikjum Ekvador gegn Bandaríkjunum og Mexíkó í þessari landsleikjahlé þar sem hann hefur verið að glíma við meiðsli og þjálfarinn Enzo Maresca vildi að hann hvíldist og jafnaði sig.
Póstur á opinberu Instagram-síðu Caicedo var settur upp en síðan eytt og ekki skipt út fyrir nýjan.