Gylfi Þór gerir upp kjaftasögu sumarsins – „Hann hló af þessu sjálfur, við vorum mjög rólegir“

Gylfi Þór Sigurðsson, besti landsliðsmaður í sögu Íslands, varð Íslandsmeistari með Víking fyrir rúmri viku síðan. Hann segir pressuna sem hann setti á sjálfan sig hafa verið þess virði og að síðustu dagar hafi verið ótrúlega skemmtilegir. Gylfi yfirgaf Val í febrúar með nokkrum látum, hann vildi burt og Víkingar voru reiðubúnir að borga metfé fyrir Gylfa. Hann stendur nú uppi sem Íslandsmeistari og gerir upp tímabilið í ítarlegu viðtali við 433.is.
Eitt af því sem Gylfi ræddi í viðtalinu voru þeir menn sem spiluðu mest með honum á miðsvæðinu undir lok tímabils þegar Víkingur blómstraði.
„„Mjög gott að spila með honum, góður með sprengikraft,“ segir Gylfi um Daníel Hafsteinsson sem kom til Víkings fyrir tímabilið líkt og Gylfi.
„Hann er rólegur á boltann, vill fá hann og með geggjuð skot og fyrirgjafir. Yndislegt að spila með honum, við náðum mjög vel saman.“
Maðurinn fyrir framan þá hefur svo verið Valdimar Þór Ingimundarson sem hafði áhuga á því að fara til Vals um mitt tímabil en fékk það ekki í gagn.
„Við ræddum alveg saman, það var gert meira úr þessu en staðreyndirnar voru,“ sagði Gylfi um það að Valdimar hefði verið orðaður við Val.
„Hann var frekar rólegur sjálfur, hann er með mikið keppnisskap en segir ekki mikið. Hann var aldrei með nein leiðindi, það var meira gert grín af honum í klefanum. Hann hlóg af þessu sjálfur, við vorum mjög rólegir yfir þessu. Við vissum að hann væri ekki að fara.“