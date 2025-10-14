Segir frá því þegar hann var handtekinn eftir að hafa brotist inn í kvennafangelsi

Fyrrum framherjinn Mario Balotelli, sem lék með Manchester City og ítalska landsliðinu, hefur loks tjáð sig um sögusagnirnar um að hann hafi eitt sinn farið inn á kvennafængelsi án leyfis.
Balotelli, sem er 35 ára, hefur lengi verið þekktur fyrir einstaka persónuleika og óútreiknanleg hegðun utan vallar. Hann á 36 landsleiki fyrir Ítalíu og er hvað þekktastur fyrir tímann hjá Manchester City, þar sem hann vann fjóra titla og lagði upp sigurmark Sergio Agüero gegn QPR árið 2012 sem tryggði Englandsmeistaratitilinn.
Ferill hans einkenndist þó oft af skrítnum atvikum. Meðal annars komst hann í fréttir þegar hann kveikti í flugeldum á baðherbergi sínu kvöldið fyrir Manchester-slaginn árið 2011. Slökkviliðið þurfti að mæta á staðinn, en enginn meiddist.
Sama ár greindi La Gazzetta dello Sport frá því að Balotelli og bróðir hans Enock hefðu verið handteknir eftir að hafa gengið inn á lóð kvennafængelsis í Brescia á Ítalíu. Þeir voru yfirheyrðir og sleppt hálftíma síðar.
„Þegar ég og bróðir minn fórum inn í fangelsi, það var blásið upp. Við vissum ekki að þetta væri kvennafangelsi, við ætluðum bara að vera með grín,“ segir Balotelli.
„Það eina sem ég sé eftir í lífinu er þegar ég kveikti í húsinu á Englandi með tveimur vinum mínum, það var hættulegt. Ég hef ekki verið að gera neitt alvarlegt þó fólk búi það oft til.“