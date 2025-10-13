Útskýrir af hverju hann hafnaði Liverpool og fór til Arsenal ári síðar

Martin Zubimendi, miðjumaður Arsenal, hefur nú útskýrt hvers vegna hann hafnaði tilboði frá Liverpool í fyrra og ákvað í staðinn að ganga til liðs við Lundúnarliðið í sumar.
Varnarsinnaði miðjumaðurinn hefur verið einn af lykilmönnum Arsenal á þessu tímabili eftir komu sína frá Real Sociedad í sumar. Hann hefur fest sig í sessi í byrjunarliðinu og hjálpað liðinu í toppsæti ensku úrvalsdeildarinnar, auk þess sem hann hefur gert Declan Rice kleift að spila frjálsara hlutverk á miðjunni.
Zubimendi var þó nálægt því að ganga í raðir Liverpool sumarið 2024 þegar liðið leitaði að nýjum djúpum miðjumanni. Samkvæmt enskum fjölmiðlum hafði Liverpool þegar náð samkomulagi við Real Sociedad, og leikmaðurinn sjálfur lofað að ganga til liðs við félagið. Hann ákvað þó að hætta við og dvelja áfram hjá uppeldisfélagi sínu eitt ár í viðbót áður en hann fór til Arsenal.
Í viðtali við The Guardian útskýrði Zubimendi ákvörðunina.
„Þegar tilboð kemur, þá er fyrsta spurningin alltaf hvort maður eigi að vera áfram hjá la Real. Það var einfaldlega ekki rétti tíminn. Ég ákvað að vera og tímabilið var erfitt, en ég lærði mikið. Ég vildi taka ábyrgð og fann að rétti tíminn myndi koma,“ sagði spænski landsliðsmaðurinn um ákvörðun sína að hafna Liverpool.
„Ég hafði fylgst með Arsenal og heillaðist af leikstílnum, ástríðunni og ungu liðinu. Þegar Mikel Arteta hringdi, var erfitt að segja nei. Hann er ótrúlega sannfærandi og lifir fyrir fótboltann. Fyrir mér var tilboðið hans það besta.“