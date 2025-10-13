fbpx
Mánudagur 13.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Haaland yfirgefur hópinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 13. október 2025 12:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Erling Braut Haaland hefur yfirgefið hóp Noregs fyrir vináttuleikinn gegn Nýja-Sjálandi sem fram fer annað kvöld í Ósló.

Framherjinn skoraði þrennu þegar Noregur vann Ísrael 5-0 í undankeppni HM 2026 um helgina, en hann verður ekki með þegar Norðmenn mæta Nýja-Sjálandi á Ullevaal-leikvanginum.

Samkvæmt norska knattspyrnusambandinu hefur Haaland, ásamt Alexander Sorloth, Julian Ryerson og Fredrik Bjorkan, fengið að fara heim vegna leikjaálags.

Haaland hefur verið í frábær með Manchester City á tímabilinu og skorað níu mörk í sjö leikjum í ensku úrvalsdeildinni. City situr sem stendur í fimmta sæti deildarinnar og mætir Everton á Etihad-leikvanginum um helgina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Haaland yfirgefur hópinn
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Tíu bestu landsleikir Íslands síðustu árin – Tölfræði ekki tekin með í reikninginn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Skellti sér í sögubækurnar fyrir helgi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Óhugnanleg uppákoma – Allir heilir eftir að vél nauðlenti
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Balti veit ekki hvernig Gummi Ben fer að – „Ég væri grátandi“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fjallað um ótrúlegt afrek Færeyinga um heim allan – Tveir í byrjunarliðinu spila á Íslandi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gylfi Þór ræðir umdeildan borða á Hlíðarenda – „Ég hef mjög gaman af því núna“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Áfall fyrir Chelsea – Einn besti leikmaður liðsins fer meiddur heim úr landsliðsverkefni

Mest lesið

Umdeilt einbýlishús fær að rísa á Seltjarnarnesi – Átti upphaflega að vera sambýli – Eitt orð hafði úrslitaáhrif
Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk fjúkandi reitt út í Ölmu
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn

Nýlegt

Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Gylfi Þór ræðir umdeildan borða á Hlíðarenda – „Ég hef mjög gaman af því núna“
Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Þetta eru gíslarnir sjö sem Hamas sleppti í morgun
Áfall fyrir Chelsea – Einn besti leikmaður liðsins fer meiddur heim úr landsliðsverkefni
Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Gylfi Þór í ítarlegu einkaviðtali: Hamingjusamur Íslandsmeistari sem vill komast aftur í landsliðið – „Mitt álit skiptir engu máli, Arnar velur hópinn“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Besti leikmaður sem hann hefur þjálfað – Vildi bara djamma og var alltof þungur

Besti leikmaður sem hann hefur þjálfað – Vildi bara djamma og var alltof þungur
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arnar talar um besta landsleik í sögu Íslands gegn Úkraínu – „Það er gott og blessað, þið þurfið að selja ykkar blöð og ég skil það vel“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Líklegt byrjunarlið Íslands í kvöld – Kemur Aron Einar inn?
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki

Einn ótrúlegasti sjónvarpshrekkur allra tíma: Þegar Arsenal-goðsögnin var sannfærð um að hún hefði lent í tímaflakki
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“

Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“
433Sport
Í gær
Óheppilegt hjá landsliðsmarkverði Íslands – „Hann hefur farið línuvillt“
433Sport
Í gær

Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“

Tæta Hafnfirðinga í sig – „Hvað vakir fyrir þeim?“
433Sport
Í gær
Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“
433Sport
Í gær
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur

Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
433Sport
Fyrir 2 dögum

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val

Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 2 dögum
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“

Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“

Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“

Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
433Sport
Fyrir 2 dögum

United horfir einnig til Tyrkjans unga

United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 2 dögum

Síðasti kaflinn á ferli Giroud

Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Fyrir 2 dögum

Haaland bestur í mánuðinum

Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Fyrir 2 dögum
Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn