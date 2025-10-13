Gerrard hafnar starfinu – Segja Grétar Rafn koma að því að finna næsta mann

Steven Gerrard hefur dregið sig úr kapphlaupinu um að verða næsti knattspyrnustjóri Rangers eftir að hafa ákveðið að tíminn væri ekki réttur til að snúa aftur á Ibrox.
Hinn 45 ára gamli Gerrard, sem leiddi Rangers til sigurs í skosku úrvalsdeildinni árið 2021 áður en hann tók við Aston Villa, átti fundi í London á fimmtudag og föstudag þar sem rætt var um að hann tæki við af Russell Martin.
Samkvæmt Daily Mail hafði Gerrard lýst yfir vilja sínum til að fá meiri stjórn á leikmannamálum ef hann sneri aftur til Glasgow-félagsins, en nú hefur komið í ljós að hann hafi tilkynnt Andrew Cavenagh stjórnarformanni og Paraag Marathe varaforseta að hann vilji ekki taka við.
Fulltrúar Rangers, þar á meðal íþróttastjórinn Kevin Thelwell, forstjórinn Patrick Stewart og Grétar Rafn Steinsson, sem starfar hjá 49ers Enterprises, hafa einnig rætt við aðra mögulega umsækjendur. Þar á meðal er fyrrverandi þjálfari Sheffield Wednesday, Danny Röhl, sem þykir hafa hlotið jákvæða umsögn innan félagsins.
Fjölskylda Gerrards býr enn í Barein eftir misheppnaðan tíma hans hjá Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu, og talið er að það hafi haft áhrif þegar hann ræddi við forráðamenn Rangers í sumar um mögulegt endurkomuverkefni.
Fyrrverandi fyrirliði Liverpool og enska landsliðsins lauk viðræðum við Rangers á vinsamlegum nótum, og talið er að möguleikinn á endurkomu í framtíðinni sé ekki útilokaður.