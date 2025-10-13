Færast nær því að losa sig við Lewandowski

fbpx
Mánudagur 13.október 2025

Hjólar í föður Bellingham bræðranna – „Það er algjör brandari"

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 13. október 2025 15:30

Getty Images

Barcelona hallast að því að hleypa Robert Lewandowski burt frítt næsta sumar samkvæmt fréttum frá Spáni.

Pólski framherjinn er 37 ára gamall en átti þó frábært síðasta tímabil með Börsungum og er enn að sanna mikilvægi sitt með því að raða inn mörkum.

Barcelona horfir þó til framtíðar og nú þykir líklegt að þetta verði síðasta tímabil Lewandowski í Katalóníu.

Lewandowski hefur átt stórkostlegan feril með Bayern Munchen og Dortmund, auk Barcelona.

Hann hefur verið orðaður hingað og þangað, bæði við félög innan og utan Evrópu.

