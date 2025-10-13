fbpx
Mánudagur 13.október 2025

Elías Rafn í stuði eftir nokkrar geggjaðar vörslur gegn Frökkum – „ Þetta er stig sem ber að virða“

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 13. október 2025 21:21

Elías Rafn Ólafsson var frábær í marki Íslands í 2-2 jafntefli Íslands og Frakklands í undankeppni HM í kvöld.

Leikurinn á Laugardalsvelli var spennandi þar íslenska liðið komst yfir en Frakkar komust svo í 2-1. Það var svo Kristian Nökkvi Hlynsson sem jafnaði fyrir okkar menn.

„Þetta er sterkt stig, þetta hefði getað farið okkar á veg og tekið þrjú stig. Þetta er stig sem ber að virða,“ sagði Elías eftir leik.

„Það er gott að fara með þetta inn í nóvember, okkur leið vel á vellinum.“

Íslenska liðið er nú þremur stigum á eftir Úkraínu í riðlinum þegar tvær umferðir eru eftir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

