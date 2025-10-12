Trúði ekki ummælum félaga síns í beinni – „Leifur, ekki reyna þetta… það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað“

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.
Leifur er mikill stuðningsmaður KR og blasir það nú við honum að lið hans falli úr efstu deild, ef það vinnur ekki síðustu tvo leiki Íslandsmótsins.
„Maður er búinn að alast upp við það að fylgjast með stærsta félagi landsins en nú horfir fall við manni í fyrsta skiptið. Það eina sem vinnur með okkur í dag er sagan. Sagan, að hafa aldrei fallið, er haldreipið okkar en það titrar,“ sagði Leifur.
Hann segir enn fremur að þetta eigi ekki að koma mönnum of mikið á óvart.
„Það var alltaf hætta á því að við gætum fallið, við verðum bara að taka því eins og menn. Við erum á vegferð, þó það væri vissulega leiðinlegt upp á söguna.“
Þarna vildi sessunautur hans aðeins staldra við.
„Leifur, það var enginn að tala um að þið gætuð fallið. Leifur, ekki reyna þetta. Það er af sem áður var. Ef KR fellur, það yrði mesta hryðjuverk sem hefur átt sér stað í íslenskum fótbolta, allavega frá því við fæddumst,“ sagði Birkir.
Leifur viðurkennir að hann sé ekki bjartsýnn á að KR haldi sæti sínu, en liðið á eftir að mæta ÍBV og Vestra.
„Ég er það ekki, þetta eru erfiðir leikir sem við eigum eftir.“
