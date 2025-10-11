Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.
Víkingur tryggði sér á dögunum Íslandsmeistaratitilinn í karlaflokki og var það auðvitað rætt í þættinum.
„Það er kominn sigurkúltúr þarna, fáránlega vel gert. En að því sögðu buðu hin liðin bara ekki upp á neina toppbaráttu,“ sagði Birkir og útskýrði sitt mál nánar.
„Það er ótrúlegt að Jökull hafi verið með þetta Stjörnulið í titilbaráttu, Blikarnir varla búnir að vinna leik síðan í júlí, sorrí en deildin hefur aldrei verið slakari.
Valur missir svo auðvitað Frederik Schram og Patrick Pedersen,“ sagði hann enn fremur.
