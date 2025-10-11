fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

United horfir einnig til Tyrkjans unga

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“

433
Laugardaginn 11. október 2025 17:30

Úr fögnuði Víkings. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.

Víkingur tryggði sér á dögunum Íslandsmeistaratitilinn í karlaflokki og var það auðvitað rætt í þættinum.

„Það er kominn sigurkúltúr þarna, fáránlega vel gert. En að því sögðu buðu hin liðin bara ekki upp á neina toppbaráttu,“ sagði Birkir og útskýrði sitt mál nánar.

„Það er ótrúlegt að Jökull hafi verið með þetta Stjörnulið í titilbaráttu, Blikarnir varla búnir að vinna leik síðan í júlí, sorrí en deildin hefur aldrei verið slakari.

Valur missir svo auðvitað Frederik Schram og Patrick Pedersen,“ sagði hann enn fremur.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“

Mest lesið

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“

Nýlegt

Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Yrsa átta mánaða heldur áfram að heilla fólk – Britney deilir myndbandinu
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þetta hafði þjóðin að segja um kvöldið – „Hreinasta hörmung“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur

Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt

Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Síðasti kaflinn á ferli Giroud

Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Í gær
Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Í gær

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Í gær
Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn
433Sport
Í gær
Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn
433Sport
Í gær

Liverpool farið að skoða enska miðjumanninn

Liverpool farið að skoða enska miðjumanninn
433Sport
Í gær

United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna

United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna
433Sport
Í gær
Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool
433Sport
Í gær
Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða
433Sport
Í gær

United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford

United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford
433Sport
Í gær
Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?
433Sport
Í gær
Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
433Sport
Í gær
Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum
433Sport
Í gær

Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið

Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið
433Sport
Í gær

Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni

Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni
433Sport
Í gær
Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið
433Sport
Í gær

Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót

Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót
433Sport
Í gær
Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt
433Sport
Í gær
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
433Sport
Í gær

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
433Sport
Í gær

Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum

Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
433Sport
Í gær
Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf
433Sport
Í gær
Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn