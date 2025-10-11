fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

United horfir einnig til Tyrkjans unga

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“

433
Laugardaginn 11. október 2025 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.

Leifur vakti athygli í sumar þegar hann var boltasækir á leik KR í Bestu deildinni, sem er óvanalegt fyrir 27 ára gamlan mann. Var það refsing fyrir að hafa tapað í Fantasy-deild, eins og fjallað var um á Vísi.

„Ég hef heyrt ýmislegt í þessu, til dæmis að menn gangi í hús í sex klukkutíma að boða boðskap Votta Jehóva,“ sagði Leifur í þættinum um refsingar í Fantasy-leiknum almennt.

„Það var mitt hlutskipti að tapa, eins og oft áður, er alveg vonlaus í Fantasy. Ég hugsaði bara að það yrði veisla að vera boltasækir, planta mér bara á bak við einhvers staðar, það er enginn að pæla í boltasæki.

En nei, nei, það er stappfullur völlur og mér er plantað beint fyrir framan stúkuna. Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt, að vera að rétta þessum fullorðnu mönnum boltann og ég var líka að skyggja á stúkuna.“

Magnús Jochum Pálsson, félagi Leifs, skrifaði svo um málið á Vísi. „Ég vandaði honum ekki kveðjurnar,“ sagði Leifur og hló.

Þátturinn í heild er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“

Mest lesið

Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Situr í súpunni eftir að hafa keypt flugmiða í vitlausa átt
Elliði skrifaði færslu um Möggu Stínu: „Fyrsta líflátshótunin kom 18 mínútum seinna“
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“
Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag

Nýlegt

Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Hreyfill sendir frá sér yfirlýsingu vegna mála tveggja fyrrum bílstjóra fyrirtækisins
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
United horfir einnig til Tyrkjans unga
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
Sósíalistar argir út af friðarverðlaunum Nóbels – „Machado er ekki friðarsinni“
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks

Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Haaland bestur í mánuðinum

Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum

Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn

Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Liverpool farið að skoða enska miðjumanninn
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða

Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir

Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið

Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót

Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu

Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf

Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf
433Sport
Í gær

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn

Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn
433Sport
Í gær
Úkraínskir blaðamenn fremur sigurvissir – Segja engan Íslending í heimsklassa
433Sport
Í gær
Landsliðsmaður með áskorun á íslensku þjóðina