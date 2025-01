United og Lecce nálgast samkomulag – Þetta verður kaupverðið á Dorgu

Patrick Dorgu virðist færast nær því að ganga í raðir Manchester United frá ítalska liðinu Lecce.

Dorgu er tvítugur og getur einnig spilað á köntunum. Hann vill ólmur fara til United og vill Ruben Amorim fá hann til að spila stöðu vinstri vængbakvarðar í kerfi sínu á Old Trafford.

Það hefur verið talað um að Lecce vilji 40 milljónir evra fyrir Danann unga en samkvæmt Fabrizio Romano nálgast félögin samkomulag um kaupverð upp á 36-37 milljónir evra. Viðræður standa nú yfir.

Sjálfur hefur Dorgu samþykkt samningstilboð United. Mun hann skrifa undir fimm ára samning ef skiptin ganga í gegn.

🚨🔴 Manchester United and Lecce are in direct contact again right now for Patrick Dorgu.

Deal getting closer for €36/37m package and parties still confident to get the agreement done. ⏳

Dorgu wants the move, five year deal ready at Man United — agreed also on agents side. pic.twitter.com/ZtcIKhsqmD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025