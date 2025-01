Athæfi Ronaldo í gær vekur mikla athygli – Myndband

Cristiano Ronaldo skoraði af vítapunktinum í 3-1 sigri Al-Nassr á Al-Okhdood í gær og fagn hans hefur vakið athygli.

Ronaldo kom sínu liði í 2-1 af vítapunktinum og er hann fagnaði benti hann á Brasilíumanninn Paulo Vitor í marki Al-Okhdood og hló.

Vitor kvartaði þá í dómaranum og virtist eitthvað ósáttur við framkvæmd vítaspyrnunnar.

Ekki er ljóst hvort eða hvers vegna andaði köldu á milli Ronaldo og Vitor en fagnið vakti allavega athygli og má sjá það hér að neðan.

