Féll frá á 27 ára afmælisdaginn – Spilaði hér á landi fyrir nokkrum árum

Enski knattspyrnumaðurinn Michael New­berry lést í dag, aðeins 27 ára gamall. Afmælisdagur hans er í dag.

Newberry er fyrrum leikmaður Víkings Ólafsvíkur, en hann lék hér á landi frá 2018-2020.

Newberry hefur leikið í Norður-Írlandi undanfarin ár, síðast með Cliftonville. Þar áður var hann hjá Linfield, en leikjum beggja liða í kvöld hefur verið frestað vegna þessa hörmulegu tíðinda.

Víkingur Ó. er á meðal þeirra sem minnast Newberry í dag.

Cliftonville FC are devastated to learn of the sudden death of Michael Newberry.

Our condolences are extended to Michael's family and friends, as well as the many team-mates he played with during his career, and fans who will be shaken and saddened by this heartbreaking news. pic.twitter.com/HObO4q1Csu

— Cliftonville FC (@cliftonvillefc) December 30, 2024