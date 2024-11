Patrick Vieira fær það verkefni að koma Genoa og Balotelli í gang

Patrick Vieira hefur verið ráðinn þjálfari Genoa á Ítalíu en Alberto Gilardino var látinn fara úr starfi.

Genoa er á sínu öðru tímabili í Seriu A og hefur það gengið erfiðlega.

Félagið missti sinn besta mann Albert Guðmundsson í sumar þegar hann gekk í raðir Fiorentina.

Vieira fær það erfiða verkefni að koma Genoa í gang en félagið samdi við Mario Balotelli á dögunum.

Vieira hefur farið nokkuð víða í þjálfun, hefur hann þjálfað í Bandaríkjunum, Englandi og í Frakklandi.

🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira as new head coach to replace Alberto Gilardino.

Agreement done as Vieira will start work at Genoa this week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024