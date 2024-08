Ward-Prowse fer frá West Ham í dag – Lánaður í Skírisskóg

Nottingham Forest hefur gengið frá því að James Ward-Prowse komi á láni frá West Ham.

Þetta kemur nokkuð á óvænt enda var enski miðjumaðurinn í stóru hlutverk hjá West Ham í fyrra.

Ward-Prowse var keyptur til West Ham í fyrra en Julen Lopetegui nýr þjálfari West Ham hefur ekki mikla trú á honum.

Á sama tíma mun West Ham fá Carlos Soler miðjumann PSG.

Enski miðjumaðurinn fer því til Forest í dag og ætti að styrkja miðsvæði þeirra hressilega.

Ward-Prowse hafði áður leikið allan sinn feril með Southampton en heldur nú til Forest á láni.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest agree deal to sign James Ward-Prowse from West Ham, here we go!

Loan deal almost completed waiting on formal steps. #NFFC pic.twitter.com/RfdB1mrLXR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024