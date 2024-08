Liverpool eina félagið í viðræðum og Chiesa vill ólmur koma á Anfield

Það virðist fátt geta komið í veg fyrir það að Federico Chiesa gangi í raðir Liverpool nú áður en félagaskiptaglugginn lokar á föstudag.

Kantmaðurinn frá Ítalíu má fara en Liverpool er eina liðið sem hefur farið í formlegar viðræður við Juventus.

Kaupverðið verður 15 milljónir evra og Chiesa hefur látið vita að hann vilji fara til Liverpool

Chiesa myndi styrkja sóknarleik Liverpool en Thiago Motta nýr stjóri Juventus vill ekki hafa Chiesa hjá félaginu.

Allir helstu sérfræðingar út í heimi segja að samkomulag liðanna nálgist en glugginn lokar á föstudagskvöld.

🔴🇮🇹 During talks on Monday, Federico Chiesa opened the doors to Liverpool as he’s super keen on the move.

Negotiations underway between all parties involved to get the deal done, Liverpool are confident.

The only club to approach Juve with formal contact has been Liverpool. pic.twitter.com/uhWG6FmDeq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024