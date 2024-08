Manchester United selur leikmann til Póllands

Pólska félagið Legia Varsjá er að krækja í Maxi Oyedele frá Manchester United.

Um er að ræða 19 ára gamlan leikmann sem er uppalinn hjá United. Hann á pólska móður og nígerskan faðir en hefur spilað fyrir yngri landslið Póllands.

Miðjumaðurinn hefur ekki spilað fyrir aðallið United ennþá en fær nú að spreyta sig í aðalliðsfótbolta.

United mun svo fá hluta af næstu sölu á Oyedele.

