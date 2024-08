Skipta um fyrirliða á óvenjulegan hátt

Bruno Guimarares er nýr fyrirliði Newcastle en þetta hefur verið staðfest – um er að ræða einn mikilvægasta leikmann liðsins.

Jamaal Lascelles hefur lengi borið bandið hjá Newcastle en hann er ekki lykilmaður í liðinu þessta stundina.

Lascalles verður þó enn í fyrirliðahlutverki á St. James’ Park en ný staða var búin til innan leikmannahópsins.

Guimarares er nú aðalfyrirliði á vellinum en Kieran Trippier er varafyrirliði líkt og á síðustu leiktíð.

🚨 🇧🇷 Bruno Guimaraes is now OFFICIALLY the new Captain of Newcastle United Football Club.

Lascelles has now relinquished the captaincy and has been given the title of „Club Captain“, in a newly created role.

Trippier remains Vice-captain.#NUFC Via @CraigHope_DM pic.twitter.com/x0gPfdwb2B

— 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝘆𝗻𝗲 #NUFC (@ToonMouthTyne) August 19, 2024