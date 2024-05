Stórtíðindi frá Þýskalandi – Kveður í sumar

Marcos Reus hefur tekið ákvörðun um að yfirgefa Borussia Dortmund þegar samningur hans rennur út í sumar.

Hinn 34 ára gamli Reus er algjör goðsögn hjá félaginu en hann hefur verið þar í tólf ár.

Á þessum tíma hefur hann unnið þýska bikarinn tvisvar og farið í úrslit Meistaradeildar Evrópu einu sinni. Gæti það gerst aftur nú í vor en Dortmund er komið í undanúrslit keppninnar.

Samningur Reus rennur út í sumar og verður hann ekki framlengdur. Kappinn mun því söðla um.

