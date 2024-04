Skelfilegt ofbeldi í Bandaríkjunum: Var stunginn og fluttur á sjúkrahús – Telja að árásarmaðurinn sé fundinn

Skelfilegt atvik átti sér stað í Washington í gær höfuðborg Bandaríkjanna fyrir knattspyrnuleik DC United og Seattle Sounders.

Ónefndur maður var fluttur á sjúkrahús stuttu áður en flautað var til leiks en ráðist var á hann fyrir utan heimavöll DC.

Leikurinn fór þó fram og vann heimaliðið 2-1 sigur þar sem Christian Benteke skoraði tvö mörk fyrir heimamenn.

Maðurinn var stunginn en árásarmaðurinn er fundinn samkvæmt fjölmiðlum ytra.

Ástæðan er óljós en útlit er fyrir að hann muni ná fullum bata og er ekki talinn vera í lífshættu.

A victim was transported by D.C. Fire and EMS to a local hospital after being stabbed outside Audi Field.

DC Police claim to have a suspect in custody, and say it was an isolated incident.

DC hosts Seattle Sounders, game still began at 7:30pm. #MLShttps://t.co/X3AIIe9L3V

— Joseph McBride (@_JosephMcBride) April 27, 2024