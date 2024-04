Orri Steinn stórkostlegur og tryggði FCK sigurinn: Kom inná og skoraði þrennu – Sjáðu öll mörkin

Orri Steinn Óskarsson átti engan smá leik fyrir lið FC Kaupmannahöfn í dag sem spilaði við Aarhus í dönsku úrvalsdeildinni.

Orri kom inná sem varamaður á 59. mínútu er staðan var markalaus en það átti eftir að breytast.

Íslenski landsliðsmaðurinn gerði sér lítið fyrir og skoraði þrennu eftir innkomuna og tryggði FCK 3-2 sigur.

Aarhus skoraði tvö mörk á móti en Orri sá um það að tryggja heimaliðinu sigur með sínum mörkum.

Mögnuð frammistaða en mörk hans má sjá hér.

SUPER SUB ORRI STEINN ÓSKARSSON 🇮🇸(2004) BREAKS THE DEADLOCK!!! 📽️ @FootColic pic.twitter.com/HFUNKXeVIt

SUPER SUB ORRI STEINN ÓSKARSSON 🇮🇸(2004) RETAKES THE LEAD WITH A GREAT FINISH FOR HIS BRACE!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/BX88457sQW

— Football Report (@FootballReprt) April 28, 2024