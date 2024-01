Tottenham kallar leikmann til baka frá Þýskalandi og sendir hann í B-deildina

Tottenham tilkynnti í gær að félagið hefði kallað Japhet Tanganga til baka úr láni frá þýska félaginu Augsburg. Hann hefur nú verið sendur á lán á ný.

Dvöl varnarmannsins hjá Augsburg var misheppnuð og ákvað Tottenham að kalla hann til baka. Nú er hann farinn til Millwall í ensku B-deildinni.

Hinn 24 ára gamli Tanganga kom upp í gegnum unglingastarf Tottenham en ljóst er að hann hefði lítið fengið að spila þar á leiktíðinni.

Japhet Tanganga has joined Championship side Millwall on loan for the remainder of the season.

Go well, Japh! 🙌

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 18, 2024