Er á leið aftur í uppeldisfélagið

Ivan Perisic er á leið aftur í uppeldisfélag sitt, Hajduk Split í Króatíu, frá enska liðinu Tottenham.

Perisic er alls ekki inni í myndinni hjá Ange Postecoglou, stjóra Tottenham og má því fara annað.

Króatinn fer á láni til Hajduk Split fram á sumar, en þá rennur samningur hans við Tottenham út og hann verður frjáls ferða sinna.

Perisic gekk í raðir Tottenham fyrir síðustu leiktíð frá ítalska stórliðinu Inter.

