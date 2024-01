Færsla knattspyrnufélags um Greenwood vekur gríðarlega athygli

Spænska knattspyrnuliðið Sevilla skaut á Mason Greenwood, leikmann Getafe, eftir leik liðanna í gær.

Liðin mættust í spænska bikarnum og vann Sevilla góðan 1-3 útisigur.

Greenwood, sem er á láni hjá Getafe frá Manchester United, byrjaði inn á en náði ekki að setja mark sitt á leikinn.

Reynslubolinn Sergio Ramos var í hjarta varnarinnar hjá Sevilla, átti góðan leik og skoraði fyrsta mark sinna manna.

„Sergio Ramos að tæma rassvasann eftir leik í gærkvöldi,“ stóð í færslu Sevilla á samfélagsmiðlum eftir leik. Var þar mynd af síma, veski, lyklum og loks Greenwood.

Greenwood hefur skorað fimm mörk og lagt upp fjögur með Getafe á leiktíðinni. Lánssamningur hans gildir út leiktíðina en afar ólíklegt er að hann snúi aftur til United.

Sergio Ramos emptying his back pocket after the game tonight: pic.twitter.com/aexb2HMcNA

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 16, 2024