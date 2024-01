Áður óséð myndband af Trent varpar ljósi á það sem gerðist um helgina

Í gær greindi Liverpool frá því að leikmaður liðsins, Trent Alexander-Arnold, yrði frá næstu vikurnar vegna meiðsla á hné.

Bakvörðurinn knái meiddist í bikarleiknum gegn Arsenal um helgina og svo virðist sem hann hafi meiðst þegar um 20 mínútur lifðu leiks.

Þá átti Trent eftir að eiga stóran þátt í fyrra marki Liverpool í 0-2 sigri.

Nú eru myndbönd að ganga á samfélagsmiðlum sem sýna hvar Trent meiddist líklega en það var aðdáunarvert að sjá hvernig hann harkaði þetta allt saman af sér.

Biting his jersey through the pain with the armband on.

This is a leader. pic.twitter.com/vRn5OaCVOt

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) January 9, 2024