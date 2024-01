Möguleiki á að Henderson fari til Hollands í þessum mánuði

Ajax hefur mikinn áhuga á að fá Jordan Henderson til liðsins ef hann er fáanlegur nú í janúar. Fabrizio Romano segir frá þessu.

Henderson, sem var leikmaður Liverpool til margar ára, gekk í raðir Al-Ettifaq í Sádi-Arabíu í janúar en á erfitt með að venjast lífinu þar.

Hann vill því aftur til Evrópu en ekki er víst að enski miðjumaðurinn fái sínu framgengt.

Henderson skoðar möguleika sína en fjöldi liða hefur áhuga, Ajax er eitt af þeim.

