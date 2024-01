Özil skaut á Chelsea á samfélagsmiðlum

Antonio Rudiger hefur verið að spila vel í vörn Real Madrid undanfarið. Hann fékk hrós frá stjóra liðsins, Carlo Ancelotti og í kjölfarið fór Mesut Özil, fyrrum leikmaður Arsenal og Real Madrid, á ritvöllinn.

Rudiger gekk í raðir Real Madrid frá Chelsea fyrir síðustu leiktíð. Özil skaut aðeins á enska félagið í færslu sinni.

„Rudiger upp á sitt besta er besti varnarmaður heims eins og er. Ótrúlegt tímabil með fyrrum liði mínu, Real Madrid,“ skrifaði Özil á X og hélt áfram.

„Spyrjið Haaland eða Osimhen að því hvað hann er góður. Sjáið bara hvað kom fyrir Chelsea eftir að hann fór. Þeir sakna hugarfars hans alla daga.“

