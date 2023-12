Sjáðu myndbandið: Stjarnan brjáluð í gær – Þurftu að hafa sig alla við að koma honum inn í klefa

Nicolas Jackson, sóknarmaður Chelsea, var öskuillur eftir tap liðsins gegn Everton í gær og þurfti menn að hafa sig alla við til að koma honum inn í klefa.

Chelsea tapaði leiknum 2-0 en liðið hefur átt ansi slakt tímabil og situr í tólfta sæti með 19 stig eftir 16 leiki. Abdoulaye Doucoure og Lewis Dobbin skoruðu mörk Everton í gær.

Jackson gekk í raðir Chelsea í sumar en hann var allt annað en sáttur eftir leik og þurfti að draga hann inn í klefa.

Myndband af þessu er hér að neðan.

Chelsea striker Nicolas Jackson furious for some reason at full-time and has to be dragged down the tunnel. #EFC #CFC pic.twitter.com/AwqO6586Th

— Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) December 10, 2023