Sheik Jassim ekki klár í neitt leikrit með Glazer fjölskyldunni

Sheik Jassim frá Katar hefur engan áhuga á því að kaupa lítinn hlut í Manchester United og eiga þá félagið með Glazer fjölskyldunni.

Söluferlið er í fullum gangi og hefur verið undanfarna mánuði, nú er talið líklegast að Sir Jim Ratcliffe eignist 25 prósent hlut í félaginu.

Glazer fjölskyldan sem er mjög umdeild á meðal stuðningsmanna mun þá eiga meirihluta í félaginu áfram og ráða öllu.

Sheik Jassim vill kaupa allt félagið og ráða því hvernig hlutirnir verða gerðir.

Sheikh Jassim will not budge on the structure of his #MUFC bid. It remains ‘all or nothing’ at around £5bn. Those close to Nine Two Foundation have always stressed they won’t entertain a minority stake or any scenario in which the Glazers stay. pic.twitter.com/Bl9apwm9Dj

— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 2, 2023