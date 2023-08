Dætur stjarnanna þéna svakalegar upphæðir – Fær 500 milljónir á hverju ári

Dætur stórstjarna eru margar að gera það gríðarlega gott á samskiptamiðlum sem og í öðrum verkefnum í lífinu.

The Sun birti athyglisvert myndband á Twitter síðu sinni í gær þar sem fjallað er um nokkrar dætur fótboltamanna sem og þjálfara.

Þessar ágætu stúlkur þéna vel á hverju ári en það tengist foreldrum þeirra ekki neitt enda hafa þær unnið fyrir eigin velgengni.

Um er að ræða dætur Jose Mourinho, Pep Guardiola, Alan Shearer og Michael Owen svo eitthvað sé nefnt.

Dóttir Mourinho er talin þéna mest eða um þrjár milljónir punda á ári en hún rekur sitt eigið fyrirtæki sem sérhæfir sig í skartgripum.

Myndbandið má sjá hér.

These footballer’s daughters are absolutely raking it in 🤑 pic.twitter.com/3g00lMYInC

