Sjáðu stórkostlegt mark Messi í nótt – Miami vann bikarinn

Lionel Messi skoraði stórkostlegt mark í deildabikarnum í Bandaríkjunum í nótt fyrir lið Inter Miami.

Messi hefur byrjað stórkostlega fyrir Miami og var að vinna sinn 44. titil á ferlinum sem er ótrúlegur árangur.

Leikurinn endaði í vítakeppni sem Miami vann en Messi skoraði frábært mark í venjulegum leiktíma.

Argentínumaðurinn kom boltanum í netið á 23. mínútu áður en leikmaður Nashville FC jafnaði metin í seinni hálfleik.

Miami vann svoi að lokum í vítakeppni en mark Messi má sjá hér.

Messi’s goal from this angle is INSANE pic.twitter.com/rLfQAMcX5C

— MC (@CrewsMat10) August 20, 2023