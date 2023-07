Verður sá dýrasti í sögu RB Leipzig

Lois Openda er á leið til RB Leipzig frá Lens í Frakklandi. Verður hann dýrasti leikmaður í sögu þýska félagsins.

Openda er 23 ára gamall sóknarmaður sem þykir afar spennandi. Hann skoraði 21 mark fyrir Lens í frönsku úrvalsdeildinni á nýafstaðinni leiktíð.

Leipzig er þekkt sem góður áfangastaður fyrir unga leikmenn til að þróa sinn leik enn meira.

Nú er Openda á leið þangað fyrir 38 milljónir evra auk árangurstengdra greiðslna síðar meir.

Belginn mun skrifa undir fimm ára samning við Leipzig.

Loïs Openda will be the most expensive signing in RB Leipzig history ⚪️🔴🇧🇪

◉ €38m guaranteed fee to RC Lens plus add-ons.

◉ Contract valid until June 2028, five year deal.

◉ Medical tests already booked in the next days.

Record signing and top deal. ✨

Here we go ✔️ pic.twitter.com/bdC9PFQ9oY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023