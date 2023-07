Leikmenn Liverpool hissa á líkamanum hjá samherja – „Guð minn góður, þvílíkur líkami“

Jordan Henderson, fyrirliði Liverpool, nýtti sumarið vel til að æfa vel og koma sér enn betra form en áður.

Sögur hafa verið á kreiki um að Henderson fari frá Liverpool í sumar en hann hefur hafnað því að fara til Sádí Arabíu.

Henderson mætti í mælingar hjá Liverpool í vikunni og samherjar hans virtust ansi hrifnir af líkamlegu ástandi hans.

Henderson hefur tekið vel á því og má heyra Andy Robertson og Mo Salah dásama hann þar sem Henderson stendur ber að ofan.

Myndband af þessu er hér að neðan.

A warm welcome back from Mo and Robbo for @JHenderson 😅🥊 pic.twitter.com/6fh5TuQzn8

— Liverpool FC (@LFC) July 11, 2023