Fann ekki köttinn sinn og leitaði úti um allt – Kærastinn vissi hver skelfilegur sannleikurinn var en sagði ekki orð

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Jermaine Pennant er ansi skrautlegur karakter.

Hann gerði garðinn frægan með félögum á borð við Arsenal og Liverpool en það voru málefni utan vallar sem urðu til þess að hann stal oft fyrirsögnum.

Twitter-reikningurinn The Upshot rifjar upp nokkur af athæfum Pennant á ferlinum.

Pennant var aðeins fimmtán ára gamall þegar hann kom sér í vandræði sem unglingaliðsleikmaður Notts County. Hann vingaðist til að mynda við gengi og rétt náði einu sinni að flýja byssuslag.

Sextán ára gamall fór Pennant til Arsenal. Þar lék hann 26 leiki fyrir aðalliðið. Einbeiting hans var meira á djammið utan vallar og að sofa hjá fjölda kvenna.

Hann og Ashley Cole urðu bestu vinir hjá Arsenal og gerðu allt saman, meira að segja sváfu þeir hjá konum saman.

Þeir fóru oft í trekant með konu sama og gáfu þeir hvorum öðrum fimmu á meðan þeir sváfu hjá henni, að sögn Pennant síðar meir.

Það er lýsandi fyrir Pennant að hann spilaði fyrsta aðalliðsleik sinn fyrir Arsenal þunnur. Þó skoraði hann þrennu, eftir að hafa djammað til sex um morguninn.

Menn fengu þó leið á Pennant hjá Arsenal og sendu hann til að mynda á lán til Birmingham. Þar var hann tvisvar sinnum tekinn fullur undir stýri. Í það seinni reyndi hann að villa á sér heimildir og sagðist vera Cole félagi sinn.

Árið 2007 byrjaði Pennant með leikkonunni Jennifer Metcalfe. Þau fóru saman í frí til Dúbaí en þá hringdi vinur leikmannsins sem var að passa húsið hans í Pennant. Vinurinn tjáði honum að hundur Pennant hefði drepið kött Jennifer.

Vinurinn varð við þessu og Pennant borgaði fólki til að koma heim til sín og þrífa eftir verknaðinn.

Þegar Pennant og Jennifer komu heim fór hún um hverfið að dreifa plaggötum af kettinum sínum þar sem hún hélt að hann væri týndur.

Fleiri ótrúlegar sögur af Pennant má nálgast í þræðinum hér að neðan.

You might remember Jermaine Pennant as a randy midfielder with a bad boy rep.

But that's just the start: his ludicrous life is worthy of a soap opera.

From threesomes with Ashley Cole to exploding cannabis farms, this is the story of a winger gone wild… pic.twitter.com/86M9DaQyhL

— The Upshot (@UpshotTowers) July 12, 2023