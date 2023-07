Enn ein stjarnan á leið til Sádí – Þrír milljarðar í árslaun

Sádi-Arabíska félagið Al Hilal hefur lagt fram stórt tilboð í Sergej Milinković-Savić, miðjumann Lazio.

Serbinn hefur verið lykilmaður fyrir Lazio undanfarin ár og oft orðaður við stærri lið.

Nú á hann aðeins ár eftir af samningi sínum og þarf að taka ákvörðun um framtíð sína í sumar.

Tilboð Al Hilal í hinn 28 ára gamla Milinković-Savić hljóðar upp á 40 milljónir evra og þá verða leikmanninum boðnar 20 milljónir evra á ári með þriggja ára samningi.

Fjöldi stórstjarna hefur farið til Sádi-Arabíu undanfarið. Hjá Al Hilal yrði Milinković-Savić liðsfélagi Ruben Neves og Kalidou Koulibaly.

Al Hilal have submitted a concrete and important proposal for Lazio midfielder Sergej Milinković Savić. 🔵🇸🇦🇷🇸

Fee around €40m to Lazio, three year deal to Milinković Savić.

Deal depends on the player, Sergej has to decide his future; NO communication on final decision yet. pic.twitter.com/gxvQre0Yv2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023