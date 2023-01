Chelsea að undirbúa nýtt tilboð í leikmann Lyon

Chelsea er að undirbúa nýtt tilboð í Malo Gusto hjá Lyon eftir að munnlegu fyrsta tilboði félagsins var hafnað á dögunum.

Fyrsta tilboð Chelsea á að hafa hljóðað upp á 20 milljónir evra. Nú er nýtt tilboð á leiðinni.

Gusto er aðeins nítján ára gamall en er samt fastamaður hjá stórliði Lyon. Hann leikur í stöðu hægri bakvarðar.

Sjálfur vill Gusto ólmur ganga í raðir Chelsea. Hann hefur samið um eigin kjör á Stamford Bridge nú þegar.

Chelsea are preparing new proposal for Malo Gusto — after verbal opening bid turned down by Olympique Lyon 🚨🔵 #CFC

Personal terms already agreed, player pushing for the move — Chelsea will try again as they’re in direct contact with OL. pic.twitter.com/t0ItVVRgXB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023