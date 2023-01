Tottenham staðfestir komu Arnaut Danjuma

Tottenham hefur fengið Arnaut Danjuma á láni frá Villarreal. Félagið staðfestir komu hans.

Tottenham mun hafa möguleika á að kaupa leikmanninn svo alfarið næsta sumar.

Sóknarmaðurinn var á leið til Everton og hafði farið í læknisskoðun hjá félaginu. Þá skarst Tottenham hins vegar í leikinn.

Danjuma er fyrsti leikmaðurinn sem Tottenham fær til sín í janúarglugganum.

Hefur kappinn skorað 22 mörk í 51 leik fyrir Villarreal. Hann kom til liðsins frá Bournemouth árið 2021.

✍️ We are pleased to announce the signing of Arnaut Danjuma from Villarreal.

Welcome to Spurs, Arnaut! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2023