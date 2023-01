Sjáðu atvikið í gær – Enginn skilur hvað hann var að spá

David De Gea var með furðulega tilburði í leik Manchester United gegn Arsenal í gær.

Liðin áttust við í stórleik í ensku úrvalsdeildinni í gær. Heimamenn í Arsenal unnu dramatískan 3-2 sigur.

Það kom upp atvik í leiknum þar sem De Gea lét sig falla ansi auðveldlega eftir litla snertingu frá Eddie Nketiah, sem skoraði tvö mörk í leiknum.

Fáir botna í þessu þar sem Spánverjinn var aldrei líklegur til að fá neitt fyrir sinn snúð þarna.

Þetta atvik má sjá hér að neðan.

Get well soon @D_DeGea. Prayers for you right now pic.twitter.com/G2CtDQ60yL

— Renato (@rehnato) January 22, 2023