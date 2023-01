Rekinn úr starfinu á mánudag en fékk það aftur í dag

Salernitana ákvað á mánudag að reka Davide Nicola úr starfi þjálfara eftir skella um liðna helgi.

Nicola var rekinn úr starfinu eftir 8-2 tap gegn Atalanta. Hann var þó ekki lengi atvinnulaus.

Því í dag tveimur dögum eftir að hafa rekið Nicola úr starfi ákvað Salernitana að ráða hann aftur til starfa.

Salernitana hafði reynt að ráða aðra menn í starfið en það gekk ekki, hann fékk því starfið aftur.

◉ 15th January: Salernitana concede 8 goals in a Serie A game for the first time in their history

◉ 16th January: Salernitana sack Davide Nicola as their manager

◉ 18th January: Salernitana appoint Davide Nicola as their manager

