KSÍ styður umsókn annarra Norðurlanda um að halda Evrópumótið

Knattspyrnusamband Íslands styður sameiginlega umsókn Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um að halda Evrópumót kvennalandsliða 2025.

Norðurlandaþjóðirnar fjórar skiluðu inn umsókn í tæka tíð í haust og koma til greina til að halda EM 2025.

Pólland, Frakkland og Sviss sækjast einnig eftir því að halda mótið í sitt hvoru lagi.

Danir ætluðu upphaflega að sækja um að halda mótið einir en slógust svo í hóp Finna, Norðmanna og Svía.

KSÍ styður umsókn landanna.

Ísland hefur tekið þátt í síðustu fjórum lokakeppnum Evrópumóts landsliða, síðast á Englandi í sumar.

🏆 Við styðjum umsókn Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar til að halda EM 2025.

🇩🇰🇫🇮🇳🇴🇸🇪

⚽️ We support the bid from these four Nordic countries to host Euro 2025.#dottir pic.twitter.com/cxAIRSYdBR

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) January 17, 2023