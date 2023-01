Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi – Gulli Victor með bandið

Íslenska karlalandsliðið spilar vináttuleik við Eistland í kvöld en leikið er í Portúgal.

Eistland er alls ekki á meðal sterkustu þjóða Evrópu og má búast við íslenskum sigri.

Það vantar þó margar stjörnur í íslenska liðið eins og venjan er þegar janúarverkefnin fara af stað.

Hér má sjá byrjunarlið okkar í kvöld.

🇮🇸 Byrjunarlið Íslands sem mætir Eistlandi í vináttuleik í dag á Algarve í Portúgal.

📺 Leikurinn hefst kl. 17:00 og verður hann í beinni útsendingu á Viaplay.

👇 Our starting lineup for the friendly against Estonia.#fyririsland pic.twitter.com/JtsjgrvlKV

