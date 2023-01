Ungstirnið fer líklega á láni til Skotlands

Garang Kuol gekk formlega í raðir Newcastle á dögunum. Hann verður hins vegar að öllum líkindum lánaður strax út.

Hinn átján ára gamli Kuol kemur frá Central Coast Mariners í heimalandinu, Ástralíu.

Hann samdi við Newcastle í haust en er nú formlega genginn í raðir félagsins.

Kuol getur leyst allar stöðurnar fremst á vellinum og þykir hann gríðarlegt efni. Hann spilaði tvo leiki fyrir Ástrali á Heimsmeistaramótinu í Katar.

Sem stendur er líklegast að Kuol verði nú lánaður til Hearts í skosku úrvalsdeildinni. Hann er mættur á æfingasvæði félagsins að skoða aðstæður.

Eddie Howe, stjóri Newcastle, sagði á dögunum að Kuol þyrfti að fara á láni annað til að spila.

„Garang þarf að fara og spila. Það er í forgangi. Við erum að leita að lausn. Hann þarf að spila á háu stigi og starfa með góðum þjálfara.“

Newcastle talent Garang Kuol is now in Scotland in order to progress in talks with Hearts by visiting their training facilities. ⚪️⚫️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #NUFC

Loan move, concrete possibility now being discussed.

Here’s @jamiekborthwick pic of Kuol at Oriam today ⤵️ pic.twitter.com/bESTT9p0J1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023