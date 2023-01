Óvænt tíðindi frá Bayern – Blind kemur frítt til félagsins

Hinn 32 ára gamli varnarmaður, Daley Blind er mættur til Þýskalands til þess að skrifa undir samning við FC Bayern.

Blind rifti samningi sínum við Ajax nokkuð óvænt á dögunum en engar útskýringar voru gerðar á því samkomulagi á milli aðila.

Nú er ljóst að Blind mun ganga í raðir Bayern og kemur hann frítt til þýska stórliðsins. Lucas Hernandez vinstri fótar varnarmaður Bayern meiddist illa á HM í Katar.

Lílkega er Blind ætlað að fylla hans skarð en Blind getur bæði leikið sem bakvörður og miðvörður.

Blind lék með Manchester United frá 2014 til 2018 áður en hann hélt aftur heim til Ajax.

FC Bayern are set to sign Daley Blind! Surprising move confirmed. Agreement in place for Dutch defender who parted ways with Ajax few days ago. First call, @telegraaf. 🚨🔴 #FCBayern

Medical tests booked, contract until June for Blind who has just accepted.

Here we go soon. pic.twitter.com/qDHGnJcsCu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2023