Leeds staðfestir brottför Bielsa

Leeds United og Marcelo Bielsa hafa komist að samkomulagi um að sá síðarnefndi hætti sem knattspyrnustjóri félagsins.

Þessar fregnir rötuðu fyrst í fjölmiðla í gær en hafa nú verið staðfestar af félaginu.

Leeds átti leik í gær í ensku úrvalsdeildinni og tapaði liðið stórt gegn Tottenham. Gengi liðsins hefur ekki verið upp á marga fiska upp á síðkastið og er liðið í 16. sæti með 23 stig og tveimur stigum fyrir ofan fallsvæðið.

Bielsa er afar vinsæll í Leeds en gengið upp á síðkastið þótti ekki ásættanlegt.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa

— Leeds United (@LUFC) February 27, 2022