Búin að láta vita að hann ætli að fara: City er tilbúið á kantinum

Rodri, miðjumaður félagsins hefur tjáð félaginu að hann vilji fara í sumar. Allt bendir til þess að hann fari til Manchester City.

Rodri kostar 62,5 milljónir punda en slík klásúla er í samningi hans.

Sagt er að Manchester City sé búið að láta Atletico vita að félagð sé til í að greiða þá upphæð.

Pep Guardiola vill styrkja miðsvæði sitt í sumar, Fernandinho er að eldast og spilar ekki eins mikið.

Rodri lét Atletico vita í gær að hann ætlaði að fara og því gætu hlutirnir gerst hratt núna.

Manchester City have just confirmed to Atlético Madrid they’re going to pay the release clause for Rodri. Final price: €70M. The player is discussing his contract now. 🔵🔜 #transfers #MCFC #Atleti #ManCity #Rodri

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2019