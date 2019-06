Real Madrid hefur staðfest kaup sín á Takefusa Kubo frá Japan. Hann er 18 ára gamall.

Hann var áður í herbúðum Barcelona en mun nú fara í varalið Real Madrid.

Japnir ræða um hann sem þeirra Lionel Messi, þeir hafa mikla trú á að hann geti náð langt.

Kubo er sjötti leikmaðurinn sem Real Madrid fær í sumar en í gær fékk félagið Eden Hazard.

Real Madrid have completed the signing of Takefusa Kubo. Tilþrif með Takefusa má sjá hér að neðan.