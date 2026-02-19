Spilar í Portúgal en fær að jafna sig hjá enska stórliðinu

Kantmaðurinn efnilegi, Geovany Quenda, hefur undanfarið sinnt endurhæfingu vegna ristabrots á æfingasvæði Chelsea, Cobham.
Quenda, sem er 18 ára gamall og leikmaður Sporting, meiddist í byrjun desember í leik gegn Benfica.
Hann stefnir á að snúa aftur í mars og gæti þá tekið þátt í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar með Sporting, en liðið er einnig í harðri baráttu um portúgalska meistaratitilinn og situr sem stendur fjórum stigum á eftir toppliði Porto.
Chelsea hefur veitt Quenda aðgang að glæsilegri aðstöðu félagsins og fær hann um leið tækifæri til að kynnast framtíðarfélagi sínu. Lundúnaliðið gekk frá 40 milljóna punda kaupum á leikmanninum 2024 sem taka gildi sumarið 2026.