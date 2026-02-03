fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

Tvö stórlið íhuga að semja við Oxlade-Chamberlain

Tjáir sig um umdeild skipti – Vekur athygli í ljósi pirrings Ronaldo

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 19:00

Karim Benzema hefur sent frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum eftir umdeild félagaskipti sín frá Al-Ittihad til Al-Hilal á lokadegi félagaskiptagluggans.

Skiptin hafa vakið mikla athygli, ekki síst vegna fregna um að Cristiano Ronaldo sé ósáttur við að meiri metnaður sé settur í leikmannakaup annarra stórliða í Sádi-Arabíu en hans félags, Al-Nassr.

Í kveðju sinni þakkar Benzema Al-Ittihad fyrir tímann og sagðist stoltur af því að hafa klæðst treyju félagsins.

„Ég vil þakka liðsfélögunum, starfsfólkinu og sérstaklega stuðningsmönnunum fyrir ástina og orkuna sem þið gáfuð mér alla daga,“ sagði hann til að mynda.

