Tjáir sig um umdeild skipti – Vekur athygli í ljósi pirrings Ronaldo

Karim Benzema hefur sent frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum eftir umdeild félagaskipti sín frá Al-Ittihad til Al-Hilal á lokadegi félagaskiptagluggans.
Skiptin hafa vakið mikla athygli, ekki síst vegna fregna um að Cristiano Ronaldo sé ósáttur við að meiri metnaður sé settur í leikmannakaup annarra stórliða í Sádi-Arabíu en hans félags, Al-Nassr.
Í kveðju sinni þakkar Benzema Al-Ittihad fyrir tímann og sagðist stoltur af því að hafa klæðst treyju félagsins.
„Ég vil þakka liðsfélögunum, starfsfólkinu og sérstaklega stuðningsmönnunum fyrir ástina og orkuna sem þið gáfuð mér alla daga,“ sagði hann til að mynda.
Al Ittihad,
This chapter comes to an end, but the respect and gratitude will always remain.
Thank you to the club, the staff, my teammates, and especially the fans for the welcome, the love, and the energy you gave me every day.
This journey gave me a lot, both personally and… pic.twitter.com/aPml8pZJ3x
— Karim Benzema (@Benzema) February 2, 2026