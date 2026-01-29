Ríkisstjórnin staðfestir að barir hafi leyfi til að vera opnir lengur

Stuðningsmenn enska landsliðsins hafa fengið jákvæðar fréttir í aðdraganda Heimsmeistaramótsins, en krár í Englandi hafa fengið sérstaka undanþágu til að hafa opið fram til klukkan 2 að nóttu meðan á HM stendur.
Þetta þýðir að aðdáendur England geta fylgst með leikjum liðsins í Bandaríkjunum án þess að þurfa að yfirgefa krár klukkan 23, eins og venjulega.
Þegar leiktímar mótsins voru staðfestir í desember óttuðust bæði stuðningsmenn og veitingageirinn að kvöldleikir myndu valda vandræðum. Ríkisstjórnin staðfesti hins vegar á þriðjudag að krár megi vera opnar til klukkan 1 eða 2, eftir því hvenær leikir Englands hefjast.
Fyrstu þrír leikir Englands í riðlakeppninni hefjast klukkan 21 og 22 að staðartíma, þannig að þar skapast engin vandkvæði. Sérleyfið var kynnt af fjármálaráðherranum Dan Tomlinson í kjölfar stefnubreytingar Rachel Reeves varðandi fasteignagjöld á krár.
Ákvörðunin er talin munu gagnast bæði stuðningsmönnum og rekstraraðilum verulega á meðan HM stendur yfir.